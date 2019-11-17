النزاهة: توقيف عضـو بمجلس محافظـة بابل واستقدام مفتش عام سابق

أفصحت هيئة النزاهة، الاحد، عن صدور قرار قضائي بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل وأمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار التوقيف، أشارت إلى "إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في بابل، قراراً بتوقيف عضو في مجلس المحافظة"، مبينة أن "القرار صدر لوجود مخالفاتٍ شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي".
وأكدت الدائرة "صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق"، مبينة أن "الاستقدام جاءعلى خلفية وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة (400) سرير في محافظة بابل".
وأضافت إن "قراري التوقيف والاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء صدرا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".
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