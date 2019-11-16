قتلى وجرحى في بغداد والتظاهرات مستمرة









اسماء السيد - أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، السبت، مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد، في وقت لا تزال مطالب المحتجين بـ"إسقاط النظام" مستمرة.

وذكرت مصادر أمنية عراقية في ساعة متأخرة من ليلة السبت، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية ليلة السبت، بعد يوم شهد مقتل 3 أشخاص وإصابة 40 آخرين خلال احتجاجات "جمعة الصمود".

ويأتي الانفجار بعد ساعات من الانتقادات التي وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، للمسؤولين بسبب ما وصفها بـ"محاولات التهرب من تنفيذ مطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة".

وقال السيستاني في خطبة الجمعة، التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون".

وكان الآلاف قد خرجوا بمحافظات ذي قار والديوانية والبصرة إلى ساحات التظاهرات في مراكز محافظاتهم للمشاركة في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلاً و15 ألف جريحاً، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

إغلاق طرقات

Advertisements

وافاد مصدر امني، اليوم السبت، بقيام محتجين بغلق الطريق الرئيس لحقل مجنون، في محافظة البصرة جنوبي العراق.

واضاف المصدر لوسائل إعلام عراقية ان القوات الأمنية قامت باغلاق الشارع المؤدي إلى ساحة اعتصام البصرة قرب فلكة البحرية، أمام حركة المركبات.

وتابع ان القوات الأمنية تفاوض المعتصمين لإنهاء الاعتصام أمام بوابة ميناء ام قصر، بهدف فتح الطريق، والسماح بنقل الحمولات والبضائع من الميناء صوب البصرة وباقي المحافظات العراقية.

قتلى في ساحة الخلاني

وكان 3 متظاهرين قد قتلوا الجمعة، اثنان منهم بالرصاص والثالث نتيجة إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن في منطقة جسر السنك القريبة من ساحة التحرير بوسط بغداد، حسبما ذكر مصدر طبي لبي بي سي.

كما أُصيب 43 متظاهرا بإصابات متفاوتة، بحسب المصدر.

وأفاد شهود عيان بأن متظاهرين حاولوا دخول ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال الشهود لبي بي سي "أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق نتيجة إلقاء قنابل مسيلة للدموع" عليهم.

وأشاروا إلى أن "القوات الأمنية لاحقت المتظاهرين الذي فروا إلى الأزقة القريبة من ساحة الخلاني، كما أنهم سمعوا إطلاقا للرصاص الحي"