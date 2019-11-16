انفجار عبوة في كركوك

افاد مصدر امني، السبت، بأن عبوة انفجرت في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محل اسواق في منطقة الحي العسكري بمحافظة كركوك، انفجرت مساء اليوم من دون وقوع اية اصابات تذكر".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".