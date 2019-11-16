مصدر يكشف تفاصيل انفجار بغداد الجديدة

كشف مصدر امني، السبت، عن تفاصيل انفجار بغداد الجديدة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الانفجار الذي وقع اليوم في منطقة بغداد الجديدة هو عبارة عن مواد متفجرة كانت موضوعة داخل كيس قرب دار موظف حكومي". Advertisements واضاف ان "الانفجار لم يوقع اية اصابات". وأفاد مصدر امني، اليوم السبت، بانفجار جسم غريب في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.

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