ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد بالمحافظة

اعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظة. وقال الدخيلي في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في جميع دوائر المحافظة". واضاف انه "يستثنى من هذه العطلة الاجهزة الامنية والدوائر التابعة للصحة"، مشيرا الى ان "اسباب العطلة هو لدواع امنية".

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