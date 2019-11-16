تقارير: سقوط أربعة قتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية

أفاد موقع "الجزيرة نت" نقلاً عن تقارير محلية بسقوط أربعة قتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت مساء الجمعة ردا على رفع أسعار الوقود.
وقد نقلت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة خورمشهر جنوب البلاد خلال احتجاجات الليلة الماضية.
وأفادت حسابات إيرانية على تويتر وقوع أعمال تخريب وإضرام النار في بعض المؤسسات، وأن قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن محتجين أضرموا النار في صرافات آلية وممتلكات عامة في عدة مناطق.
وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في إحدى محطات البنزين في شيراز جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "إسنا" شبه الرسمية بسقوط قتيل وإصابة آخرين اليوم السبت في مدينة سيرجان.
وخرجت مظاهرات متفرقة ضد الإجراءات الجديدة في خمس بلدات تابعة للعاصمة طهران، كما شهدت مدن عدة، بينها عبدان والأهواز وبندر عباس وبيرجند وغشساران وخورمشهر وماهشهر وشيراز، احتجاجات متفرقة بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
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