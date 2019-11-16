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منتخب الشباب يتغلب على رديف نادي قطر ودياً

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2019-11-16 | 19:40

منتخب الشباب يتغلب على رديف نادي قطر ودياً

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تغلب منتخب شباب العراق على رديف نادي قطر القطري 1-0 في المباراة الودية التي اقيمت على ملعب سحيم بن حمد في إطار استعداداته لتصفيات آسيا.
وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع اللاعب حسين زياد، ليسجل منتخب ليوث الرافدين فوزهم الاول في مباريته الودية بقطر.

وكان منتخب الشباب قد خاض عدداً من المباريات الودية امام اندية لكرخ وامانة بغداد قبل الوصول الى قطر.


وستنطلق التصفيات في الـ20 من تشرين الثاني الجاري.

يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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