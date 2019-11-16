منتخب الشباب يتغلب على رديف نادي قطر ودياً

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2019-11-16 | 19:40
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تغلب منتخب شباب العراق على رديف نادي قطر القطري 1-0 في المباراة الودية التي اقيمت على ملعب سحيم بن حمد في إطار استعداداته لتصفيات آسيا.
وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع اللاعب حسين زياد، ليسجل منتخب ليوث الرافدين فوزهم الاول في مباريته الودية بقطر.
وكان منتخب الشباب قد خاض عدداً من المباريات الودية امام اندية لكرخ وامانة بغداد قبل الوصول الى قطر.
وستنطلق التصفيات في الـ20 من تشرين الثاني الجاري.
وكان منتخب الشباب قد خاض عدداً من المباريات الودية امام اندية لكرخ وامانة بغداد قبل الوصول الى قطر.
وستنطلق التصفيات في الـ20 من تشرين الثاني الجاري.
يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.
المحرر: محمد خليل
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