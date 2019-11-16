عضو بمجلس بغداد: المالية تحجب رواتب اعضاء مجالس المحافظات والتمويل المتعلق بالمجالس

أعلن عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، السبت، عن قيام وزارة المالية بحجب رواتب اعضاء مجالس المحافظات والتمويل المتعلق بالمجالس. وقال المطلبي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة المالية أقدمت على حجب رواتب اعضاء مجالس المحافظات والتمويل المتعلق بالمجالس". وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في ( 28 تشرين الأول 2019) على حل مجالس المحافظات باستثناء إقليم كردستان.

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