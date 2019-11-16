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القوة الجوية يفسخ عقد مدافعه الغاني ويمهل مهاجمه السوداني فرصة اخيرة

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2019-11-16 | 18:49

القوة الجوية يفسخ عقد مدافعه الغاني ويمهل مهاجمه السوداني فرصة اخيرة

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اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، فسخ عقد مدافعه الغاني ريتشارد بافور بالتراضي.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "إدارة نادي القوة الجوية الرياضي تفسخ عقد المدافع الغاني ريتشارد بافور بالتراضي".

بافور نتقل الى صفوف الصقور قادماً من نادي الاسماعيلي المصري في الميركاتو الصيفي الماضي.

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يذكر أن اللاعب منذ انضمامه للفريق لم يشارك سوى في مباراة واحدة أمام الصادق ببطولة كأس العراق.

وتسلم اللاعب مقدم عقده حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين وقدره 50 الف دولار.

 

واضاف النادي في بيان آخر، أن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تمهل المهاجم السوداني بكري المدينة فرصة أخيرة للالتحاق بصفوف الفريق".

واضاف "في حال عدم امتثال اللاعب فان الادارة ستلجأ إلى الإتحاد الدولي فيفا".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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