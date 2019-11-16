القوة الجوية يفسخ عقد مدافعه الغاني ويمهل مهاجمه السوداني فرصة اخيرة

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "إدارة نادي القوة الجوية الرياضي تفسخ عقد المدافع الغاني ريتشارد بافور بالتراضي".

بافور نتقل الى صفوف الصقور قادماً من نادي الاسماعيلي المصري في الميركاتو الصيفي الماضي.



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يذكر أن اللاعب منذ انضمامه للفريق لم يشارك سوى في مباراة واحدة أمام الصادق ببطولة كأس العراق.

وتسلم اللاعب مقدم عقده حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين وقدره 50 الف دولار.