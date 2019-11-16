نجل وأرملة شاه إيران يوجهان رسالة قوية لطهران إثر الاحتجاجات في البلاد

وقال رضا بهلوي الذي أطاحت الثورة الإيرانية بحكم والده في العام 1979، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، إن "النظام الذي وعد المواطنين بمجانية الماء والكهرباء أنفق النفط على مؤيديه من غير الإيرانيين، وجعل الفقر والمعاناة مجانا للإيرانيين".وأضاف رضا بهلوي أن "الحل الوحيد هو إسقاط هذه الطائفة المعادية التي تعمل ضد إيران.. يكفي أن نكون مؤمنين بقوتنا لنفعل ذلك".

كما علقت فرح ديبا بهلوي، زوجة الشاه الراحل، محمد رضا بهلوي، على الاحتجاجات، قائلة: "من حق الإيرانيين الاحتجاج على القرارات العاصفة بأحوالهم المعيشية".