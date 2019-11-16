انتقد رضا بهلوي، نجل شاه إيران ووالدته، فرح ديبا بلهوي، بشدة، النظام الإيراني على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، بسبب زيادة أسعار الوقود وسوء الأوضاع المعيشية.
وأضاف رضا بهلوي أن "الحل الوحيد هو إسقاط هذه الطائفة المعادية التي تعمل ضد إيران.. يكفي أن نكون مؤمنين بقوتنا لنفعل ذلك".
كما علقت فرح ديبا بهلوي، زوجة الشاه الراحل، محمد رضا بهلوي، على الاحتجاجات، قائلة: "من حق الإيرانيين الاحتجاج على القرارات العاصفة بأحوالهم المعيشية".
واندلعت احتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، يوم الجمعة الماضي، تخللتها مواجهات مع الشرطة، وإحراق محطات وقود ومصارف، إثر زيادة الحكومة أسعار البنزين 3 أضعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل وأرملة شاه إيران يوجهان رسالة قوية لطهران إثر الاحتجاجات في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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