مدرب إنتر ميلان يتلقى تهديدات بالقتل

2019-11-16 | 15:52
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ونفت زوجة كونتي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي قصة صحيفة "كورييري ديللو سبورت" حول تلقي زوجها خطابًا بالقتل في منزلهما بالفترة الماضية، مشددة على أنه يجب على الصحفيين تحري الدقة في تلك الموضوعات التي قد تتسبب في عواقب وخيمة.
وأرسل نادي إنتر ميلان بيانًا إلى جريدة "لاجازيتا ديللو سبورت" من أجل الرد على شائعات تهديدات القتل فيما يخص أنطونيو كونتي بالفترة الماضية.
وقال إنتر ميلان في بيانه: "فيما يتعلق بالقصص المنشورة اليوم، يرغب النادي في توضيح أن أنطونيو كونتي لم يتلق شخصيًا أي خطاب تهديد وبالتالي لم يذهب بنفسه إلى الشرطة".
وأضاف: "لقد تلقى النادي خطابًا وكما هو حال البروتوكول في هذه المواقف، قام بنقله إلى الجهة المختصة (يقصد الشرطة الإيطالية)".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.