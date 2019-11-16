الشرطة الفرنسية تعلن توقيف 61 شخصاً ضمن احتجاجات 'السترات الصفراء'

اعلن رئيس مديرية شرطة باريس، اليوم السبت، عن توقيف 61 شخصا ضمن الاحتجاجات التي تتزعمها "السترات الصفراء" ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون منذ شهور. وقال ديدييه لالمون، خلال مؤتمر صحفي، "تم اعتقال 61 شخصا اليوم، وعمليات الاعتقال مستمرة". وأضاف، "نحن نعمل على استباق الأحداث وعدم السماح لهؤلاء بالوصول لمنطقة الشانزليزيه، وربما تتطور الأمور إلى الأسوأ...أدعو المتظاهرين والسترات الصفراء لتحمل مسؤولياتهم".



وبدأت مظاهرات السترات الصفراء في الـ 17 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعد قرار الحكومة رفع الضرائب على المحروقات، ثم ما لبثت أن زادت مطالب المحتجين لتشمل الوضع المعيشي وقد تخطى عدد المتظاهرين في تلك الفترة 300 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد. وبدأت مظاهرات السترات الصفراء في الـ 17 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعد قرار الحكومة رفع الضرائب على المحروقات، ثم ما لبثت أن زادت مطالب المحتجين لتشمل الوضع المعيشي وقد تخطى عدد المتظاهرين في تلك الفترة 300 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

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