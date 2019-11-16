فرض حظر للتجوال بقضاء الغراف في ذي قار حتى يوم غد

فرضت القوات الامنية، السبت، حظراً للتجوال في قضاء الغراف في محافظة ذي قار حتى يوم غد.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إنه تم فرض حظر للتجوال في قضاء الغراف حتى يوم غد، مشيرا الى أن الحظر يأتي بالتزامن مع وصول قوات امنية اضافية الى المدينة.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.