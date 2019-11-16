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مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير في ديالى

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أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم، بحادث سير على طريق بعقوبة- دلي في محافظة ديالى".

وأضاف أن "القوات الامنية وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي".

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