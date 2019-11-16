مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير في ديالى

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم، بحادث سير على طريق بعقوبة- دلي في محافظة ديالى".

وأضاف أن "القوات الامنية وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي".

