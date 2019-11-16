مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير في ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم، بحادث سير على طريق بعقوبة- دلي في محافظة ديالى".
وأضاف أن "القوات الامنية وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي".
وأضاف أن "القوات الامنية وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي".
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