إصابة في اليد تُغيب نجم وسط الصقور عن الملاعب لشهر ونصف

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "لاعب الوسط كرار نبيل، سيغيب عن صفوف الصقور لمدة شهر ونصف بسبب اصابته في العظم الزورقي لليد اليمنى".

نبيل تعرض للاصابة خلال تدريبات الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث من المقرر عودته خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل.

