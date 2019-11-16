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إصابة في اليد تُغيب نجم وسط الصقور عن الملاعب لشهر ونصف

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2019-11-16 | 15:09

إصابة في اليد تُغيب نجم وسط الصقور عن الملاعب لشهر ونصف

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اعلن نادي القوة الجوية، غياب نجم وسطه كرار نبيل عن الملاعب لمدة شهر ونصف بسبب اصابة عظم يده اليمنى.
وذكر النادي في بيان مقتضب أن "لاعب الوسط كرار نبيل، سيغيب عن صفوف الصقور لمدة شهر ونصف بسبب اصابته في العظم الزورقي لليد اليمنى".

نبيل تعرض للاصابة خلال تدريبات الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث من المقرر عودته خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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