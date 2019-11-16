الحشد الشعبي يعلن إحباط تحركات لـ'داعش' للسيطرة على مناطق في كركوك

أعلن آمر فوج الطوارئ اللواء 15 في الحشد الشعبي طاهر عبد الله، السبت، عن احباط تحركات لتنظيم “داعش” لاسقاط بعض المناطق في محافظة كركوك. ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن عبد الله قوله إن "تنظيم داعش استغل خلال الفترة الماضية حالة الفراغ الأمني التي تشهدها بعض المناطق في محافظة كركوك وبدأت عناصره بالتنقل من مكان لآخر وكان في نيتهم شن عمليات إرهابية لاسقاط بعض المناطق”.



وأضاف عبد الله، أن “الحشد الشعبي نجح باحباط تلك التحركات واجهاضها من خلال القيام بعمليات نوعية ونصب كمائن وتأمين المناطق التي تعاني من فراغات أمنية”، مشيرا إلى أن “الحشد الشعبي مستمر بمراقبة تحركات العدو الداعشي”.

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