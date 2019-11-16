البطاقات الملونة تحرم علي عدنان من اللعب أمام البحرين

وتلقى عدنان البطاقة الصفراء الثانية له في التصفيات خلال مباراة إيران يوم الخميس الماضي، بعدما تلقى البطاقة الأولى امام البحرين في مباراة الذهاب.

ومن المقرر ان يقوم مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، باشراك لاعب الشرطة ضرغام إسماعيل، بدلاً من عدنان في مركز الظهير الايسر.



وستقام المباراة على استاد عمان الدولي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.