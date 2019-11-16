البطاقات الملونة تحرم علي عدنان من اللعب أمام البحرين

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2019-11-16 | 14:44
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سيغيب نجم نادي فانكوفر الكندي والمنتخب الوطني العراقي، علي عدنان، عن المباراة المقبلة لاسود الرافدين أمام المنتخب البحريني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وتلقى عدنان البطاقة الصفراء الثانية له في التصفيات خلال مباراة إيران يوم الخميس الماضي، بعدما تلقى البطاقة الأولى امام البحرين في مباراة الذهاب.
ومن المقرر ان يقوم مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، باشراك لاعب الشرطة ضرغام إسماعيل، بدلاً من عدنان في مركز الظهير الايسر.
وستقام المباراة على استاد عمان الدولي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.
ومن المقرر ان يقوم مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، باشراك لاعب الشرطة ضرغام إسماعيل، بدلاً من عدنان في مركز الظهير الايسر.
وستقام المباراة على استاد عمان الدولي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.
المحرر: محمد خليل
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