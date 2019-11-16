فتح ميناء ام قصر مجددا بعد التفاوض مع متظاهري البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "فتح ميناء ام قصر امام حركة مرور الشاحنات مجددا بعد التفاوض مع المتظاهرين".

يشار الى أن مجموعة من المتظاهرين منعوا، صباح السبت، الشاحنات من الدخول والخروج الى ميناء ام قصر في البصرة.