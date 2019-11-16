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فتح ميناء ام قصر مجددا بعد التفاوض مع متظاهري البصرة

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أفاد مصدر أمني، السبت، بفتح ميناء ام قصر مجددا بعد التفاوض مع متظاهري البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "فتح ميناء ام قصر امام حركة مرور الشاحنات مجددا بعد التفاوض مع المتظاهرين".

يشار الى أن مجموعة من المتظاهرين منعوا، صباح السبت، الشاحنات من الدخول والخروج الى ميناء ام قصر في البصرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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