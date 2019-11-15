الاف المتظاهرين يتوجهون الى ساحة الاعتصام في بابل

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تنشر الخليج 365 صورا لالاف المتظاهرين في محافظة بابل وهم يتوجهون الى ساحة الاعتصام، اليوم الجمعة.
وقال مصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "آلالاف من متظاهري بابل يتوافدون على ساحة الاعتصام في جمعة الصمود".
وفي ادناه مجموعة من وصر المتظاهرين:
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