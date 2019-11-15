بالوثيقة.. نائب يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق على خلفية تصريحات وزير الدفاع

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اقترح النائب حسن المسعودي، الجمعة، على الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة تقصي حقائق على خلفية تصريحات وزير الدفاع بوجود "طرف ثالث" يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم.
وأصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن ما صرح به وزيرها نجاح الشمري عن "الطرف الثالث".
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ما يقصده وزير الدفاع نجاح الشمري ممن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الامنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الامنية".
وأضافت الوزارة، "نبرئ الاجهزة الامنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".
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