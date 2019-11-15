حالات اختناق بين المتظاهرين باطلاق القنابل الدخانية في الخلاني

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن ثلاثين حالة اختناق على الاقل، حدثت ظهر اليوم، نتيجة اطلاق القنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني.

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق اليوم الجمعة، لـ الخليج 365، بأن متظاهرين اسقطوا كتلا كونكريتية في ساحة الخلاني ببغداد، وسط ضرب متقطع للقنابل الدخانية، فيما اشار في وقت لاحق الى دخول المتظاهرين الى ساحة الخلاني.



ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) يومها الثاني والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

وتتواصل عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.



ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.