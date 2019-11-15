متظاهرون يدخلون ساحة الخلاني ببغداد وسط اطلاق كثيف للقنابل الدخانية

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن عددا من المتظاهرين دخلوا ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وسط اطلاق كثيف للقنابل الدخانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين دخلوا ساحة الخلاني ببغداد وسط اطلاق كثيف للقنابل الدخانية". يشار الى أن المتظاهرين تمكنوا، اليوم، من اسقاط كتلا كونكريتية في الخلاني ببغداد وسط ضرب القنابل الدخانية.

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