غلق مركزا للتجميل في منطقة الكرادة وسط بغداد.. صور

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، مركزا للتجميل والقاء القبض على القائمين عليه في منطقة الكرادة ببغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقا مشتركا من دائرة التفتيش قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، مركزا للتجميل غير مجاز للتجميل في منطقة الكرادة"، مبينا أن "جرى خلال العملية القاء القبض على القائمين على المركز وفق اوامر قضائية والتحفظ على الموجودات".



الجدير بالذكر أن دائرة التفتيش تواصل متابعتها للقطاع الصحي الخاص من خلال الجولات الميدانية في بغداد والمحافظات وتعزيز التعاون مع الجهات الامنية بغية تعزيز الامن الصحي للمواطنين الكرام.

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