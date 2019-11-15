متظاهرون يسقطون كتلا كونكريتية في الخلاني ببغداد وسط ضرب القنابل الدخانية

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن متظاهرين عبروا، ظهر اليوم، الحاجز الثاني من الكتل الكونكريتية والذي نصب فجر اليوم في ساحة الخلاني ببغداد بعد ان اسقاط احدى الكتل"، مشيرا الى أنهم "وصلوا الى الحاجز الاول من الكتل عند مدخل الخلاني".وأوضح المصدر، ان قوات مكافحة الشغب تطلق القنابل المسلية للدموع بشكل متقطع"، لافتا الى أن "تجمع المتظاهرين الان بين الحاجزين".

وبين المصدر، أن "مدخل الخلاني مكون من حاجز اول يتضمن عددا من الكتل الكونكريتية العالية"، مشيرا الى "وضع القوات الامنية مسافة ٥٠٠م بين الكتل الكونكريتية باتجاه نفق التحرير حيث يعتبر هذا الحاجز الثاني".

اما الحاجز الثالث فهو للمتظاهرين، وبحسب المصدر، فهو "مكون من عدد من الاخشاب وقطع الحديد وحاويات النفايات لحمايتهم من الضرب المباشر".



ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) يومها الثاني والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

وتتواصل عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.