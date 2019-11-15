مهاجم عربي ينافس على لقب الأفضل في آسيا 2019

ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي يوم 2 كانون الأول في مركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة الصيني لي يينغ والهندية اشالاتا ديفي واليابانية ساكي كوماغاي.

وفي قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب، يبرز الإيراني بيرانفاند الذي اشتهر عام 2018 بعد تصديه لضربة جزاء من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد أعاد ذات الأمر في المباراة أمام عمان خلال كأس آسيا 2019، حيث قاد المنتخب الإيراني لبلوغ قبل نهائي البطولة القارية، وقد تألق هذا العام على صعيد المنتخب الوطني والنادي، كما كان له تميز في الترويج للمسؤولية الاجتماعية.



أما ماكينو، فقد برز من خلال المساهمة في تحقيق فريقه أوراوا ريد دايموندز ست مباريات دون دخول أي هدف في مرماه، ليبلغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا، وساهم في ذات الوقت في بلوغ منتخب اليابان نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

في المقابل فقد تألق أكرم عفيف، من خلال قيادته المنتخب القطري للفوز بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث صنع 10 أهداف، وهو الرقم الأعلى للاعب في تاريخ البطولة، وساهم في ذات الوقت ببلوغ نادي السد قبل نهائي دوري أبطال آسيا.



على صعيد أفضل لاعب، فقد جاء ترشيح الصيني لي، بعدما قادت منتخب الصين إلى بلوغ دور الـ16 خلال كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، وتألقت أيضاً مع نادي غوانغدونغ هويجون وقادته للمحافظة على موقعه في الدوري الصيني للسيدات خلال مشاركته الأولى بعد الصعود.

من جهتها قادت الهندية ديفي منتخب الهند لبلوغ الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية 2020، والفوز بلقب بطولة جنوب آسيا، وساهمت في فوز نادي سيثو بلقب الدوري الهندي، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة موسم 2018-2019.

في المقابل فقد برزت كوماغاي بعدما قادت منتخب اليابان لبلوغ دور الـ16 في كأس العالم للسيدات 2019، وساهمت في فوز نادي ليون بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات وترشحت للفوز بجائزة بي بي سي لأفضل لاعبة في العالم.

المرشحون للفوز بالجوائز السنوية 2019

جائزة أفضل لاعب

الرجال

علي رضا بيرانفاند (بيرسيبوليس، إيران)

تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)

أكرم عفيف (السد، قطر)

السيدات

لي يينغ (غوانغدونغ هويجون، الصين)

اشالاتا ديفي (سيثو، الهند)

ساكي كوماغاي (، نادي أولمبيك ليون واليابان)

جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا

سردار أزمون (إيران)

ماكوتو هاسيبي (اليابان)

سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)

جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات

مهدي جاويد (إيران)

تومواكي يوشيكاوا (اليابان)

يوشي سيكيغوتشي (اليابان)

جائزة أفضل لاعب شاب

السيدات

كارلي روزتباكت (أستراليا)

وانغ لينلين (الصين)

جون ايندو (اليابان)

الرجال

هيروكي آبي (اليابان)

لي كانغ-اين (كوريا الجنوبية)

دوان فان هاو (فيتنام)

جائزة أفضل مدرب

السيدات

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كاتايون خوسروار (إيران)

اساكو تاكاكورا (اليابان)

نوينغروتاي سراثونغفيان (تايلاند)

الرجال

تسويوشي اوتسوكي (اليابان)

غو اويا (اليابان)

تشونغ جونغ-يونغ (كوريا الجنوبية)

جائزة أفضل اتحاد وطني

متطور

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم

صاعد

الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم

اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

طامح

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد المنغولي لكرة القدم

الاتحاد اليمني لكرة القدم

جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين

الاتحاد المتطور

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الماليزي لكرة القدم

الاتحاد الصاعد

اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

الاتحاد الهندي لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

الاتحاد الطامح

اتحاد بروناي لكرة القدم

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم