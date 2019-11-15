بالفيديو: السفارة الأميركية في بغداد تساهم بإعادة إعمار محافظة الأنبار

مئة مليون دولار قدمتها السفارة الأميركية في بغداد الى محافظة الأنبار للمساهمة بإعادة اعمارها. من اجل الاطلاع عل المشاريع الخدمية ونسب الانجاز وحجم الدمار في البنى التحتية، زار السفير الاميركي محافظة الانبار والتقى بالحكومة المحلية. ويأمل مواطنو المحافظة ان يكتمل ما تبقى من المشاريع من خلال هذه الزيارة.

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