بالفيديو: كريستيانو رونالدو يحاول سرقة 'جوال' معجبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو طريفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم يوفنتوس الإيطالي. ويظهر رونالدو في الفيديو خارجا للنزهة مع زملائه من الفندق الذي يقيم به المنتخب البرتغالي أثناء معسكره الحالي، وفجأة يركض رونالدو باتجاه سيارة تقف على جانب الطريق، ويحاول مازحا "سرقة" هاتف من سيدة تجلس في المقعد الأمامي كانت تحاول أخذ صورة للنجم الشهير.





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