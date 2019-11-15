الحكيم: بيان المرجعية اليوم خارطة الطريق الوحيدة

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، إن خطبة المرجعية الدينية في النجف اليوم تمثل خارطة الطريق الوحيدة، داعيا الحكومة ومجلس النواب والقضاء والقوى السياسية للسير عليها بجدية وحزم وبجداول زمنية محددة . وقال الحكيم، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، نعلن تأييدنا المطلق لجميع النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم، مؤكدا على اننا في تيار الحكمة الوطني لم ولن نحيد يوما عن رؤى وتوجيهات المرجعية الدينية العليا ونحن رهن اشارتها.



وشدد الحكيم على ان النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا هذا اليوم والبيانات التي سبقته انما تمثل خارطة الطريق الوحيدة التي يجب على الحكومة ومجلس النواب والقضاء والقوى السياسية السير عليها بجدية وحزم وبجداول زمنية محددة .

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