مرجعية السيستاني: القوى السياسية توافقت على جعل الوطن مغانم يتقاسموها

اتهم المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، القوى السياسية بالتوافق من جميع المكونات على جعل الوطن مغانم يتقاسموها فيما بينهم، فضلا عن تغاضي البعض على فساد البعض الآخر.

وقال السيستاني في بيان تلاه نيابة عنه وكيله في كربلاء احمد الصافي، إن "المواطنين لم يخرجوا الى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم يوماً بعد يوم، والخراب المستشري على جميع الأصعدة، بتوافق القوى الحاكمة ـ من مختلف المكونات ـ على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر، حتى بلغ الأمر حدوداُ لا تطاق، واصبح من المتعذر على نسبة كبيرة من المواطنين الحصول على أدنى مستلزمات العيش الكريم بالرغم من الموارد المالية الوافية للبلد".