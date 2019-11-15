مرجعية السيستاني تشكك في قدرة القوى السياسية بتحقيق مطالب المحتجين

شككت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، بقدرة القوى السياسية بتحقيق مطالب المحتجين، مؤكدة أن ذلك ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم.

ونقل أحمد الصافي معتمد المرجعية في كربلاء، إنه "بالرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا انه لم يتحقق الى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها".



وأضاف، أن "هذا يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم".