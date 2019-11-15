المرجعية الدينية العليا تعلن مساندة الاحتجاجات مع الالتزام بسلميتها

جددت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، مساندتها للاحتجاجات الشعبية مع الالتزام بسلميتها، مؤكدة على ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في الاعتداء على المتظاهرين او القوات الامنية.
وقال المرجع الأعلى على لسان معمتده في كربلاء احمد الصافي، إن "موقف المرجعية مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك".
وأضاف، "أيضاً إدانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاص"، مؤكدا على "وجوب ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في شيء من هذه الاعمال ـ المحرّمة شرعاً والمخالفة للقانون ـ وفق الاجراءات القضائية ولا يجوز التساهل في ذلك".
وأضاف، "أيضاً إدانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاص"، مؤكدا على "وجوب ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في شيء من هذه الاعمال ـ المحرّمة شرعاً والمخالفة للقانون ـ وفق الاجراءات القضائية ولا يجوز التساهل في ذلك".
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