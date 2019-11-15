امتعاض لبناني بعد الحديث عن توافق على رئيس جديد للحكومة

وكان الحريري قد استقال من منصبه في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي إثر احتجاجات حاشدة على تدهور الوضع الاقتصادي وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد.

وذكرت قناتا "إل.بي.سي.آي" و"إم تي في" اللبنانيتان أن التوافق على تسمية الصفدي رئيسا للوزراء جاء في اجتماع بين تيار المستقبل، الذي يقوده الحريري، والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل.



ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على مشاورات تشكيل الحكومة قوله إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لم يبد اعتراضا على اختيار الصفدي.

ولم يصدر تعليق رسمي على تلك الأنباء.