شعر بانسدادٍ شديدٍ في الأنف ليكتشف أغرب سببٍ يمكن تصوّره!

ويقول الأطباء إن حالته كان صعبة للغاية إذ كان يعاني من صعوبة في التنفس ولم يتمكن من النوم بشكل صحيح خلال الليل، كما كان يشكو من رائحة تسوس مستمر في أنفه.
وأثناء الفحص بالأشعة السينية، لاحظ الأطباء وجود جسم ذو كثافة عالية في الجزء الخلفي من تجويف الأنف.
وقال أحد الأطباء: "لقد بدا الأمر وكأنه سن".
وتعود القصة إلى عام 1990، عندما كان تشانغ يبلغ 10 أعوام فقط، وتعرض وقتها إلى حادث سقوط من ارتفاع عال، فانكسر له سنان، لم يتمكن من العثور على أحدهما بعدما استفاق ولم يفكر به.
ورغم إصابته الخطيرة، التي لجأ الأطباء إلى معالجتها بنحو 60 غرزة، إلا أنه لم يشعر بأي مشكلة في أنفه.
وتبين لاحقا أن السن دخل إلى الأنف، دون أن يشعر تشانغ، وأخذ في النمو هناك، في حالة نادرة للغاية يطلق عليها الأطباء "الأسنان المتحجرة داخل الأنف".
ويقول خبراء إنه تم تسجيل العثور على 23 حالة مسجلة فقط بين عامي 1959 و2008.
وأزال الأطباء السن التي يبلغ طولها حوالى سنتيمتر واحد (0.4 بوصة)، من أنف تشانغ، بعد عملية جراحية مدتها 30 دقيقة.
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