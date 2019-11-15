تنشر الخليج 365 صورا تظهر توافد المتظاهرين الى ساحة الساعة وسط الديوانية للمشاركة في تظاهرات الجمعة. وفي ادناه مجموعة من الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء التوافد الى ساحة الساعة وسط الديوانية للمشاركة في تظاهرات الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.