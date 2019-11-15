نائب كردي: العودة الى مربع المركزية فكرة خاطئة

أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الجمعة، العودة الى مربع المركزية هي فكرة خاطئة، مشددا على ان رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، جاء الى بغداد لاعطاء رسالة واضحة بان التواصل بين القوى السياسية بشكل مستمر وايجابي هو امر ضروري وان يتم الاتفاق على رؤية في كيفية التعامل مع الازمة.

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "التظاهرات التي خرجت للمطالبة بالحقوق والخدمات للأسف الشديد قام باستلامها من قبل مكون واحد ومجموعة من الأحزاب تدعي انها تنظم هذه الاحتجاجات دون ان تعطي فرصة للرؤية الشبابية في التظاهرات بان تمثل البلد بشكل عام"، مبينا ان "كثير من القوى السياسية لديها اجندات خاصة بها وتتعامل مع الشارع ضمن هذه الفكرة وليس هنالك مشروع وطني يجمع الجميع تحت فكرة واحدة".



واضاف برواري، ان "رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، جاء الى بغداد لاعطاء رسالة واضحة بان التواصل بين القوى السياسية بشكل مستمر وايجابي هو امر ضروري وان يتم الاتفاق على رؤية في كيفية التعامل مع الازمة"، لافتا الى ان "اداء جميع السلطات بالبلد لم يكن بالمستوى المطلوب في التعامل مع الازمة التي لانعتقد انها ازة داخلية فقط بل هي جزء من الصراع الاقليمي والدولي الموجود لانه للاسف الشديد فالعراق اصبح ساحة لهذه الصراعات".



واكد برواري ان "الكرد كانوا وخلال جميع الازمات السابقة الضحية وكبش الفداء لهذه الازمات، بالتالي فان وجودنا بقوة في بغداد وداخل الحكومة ومجلس النواب يعطي انطباع باهمية ان يكون هناك توازن بالتواجد داخل العملية السياسية لاننا جزء مهم من الدولة والعملية السياسية والبلد"، مشددا على ان "الفكرة التي لدينا بان نظام اللامركزية واعطاء صلاحيات للمحافظات في التنمية الاقتصادية والبشرية هو امر مهم وينبغي ان لانعود الى مربع المركزية لانها فكرة خاطئة".