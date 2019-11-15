وزير العدل في الامم المتحدة: سنبني منظومة حقوق إنسان تحفظ الكرامة

تعهد وزير العدل فاروق امين الشواني، خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة، بالعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان.
ونقل البيان عن الوزير قوله في كلمته بالأمم المتحدة، ان العراق يؤمن بأهمية التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لبناء منظومة حقوق الإنسان وفق المعايير التي تحفظ كرامة الإنسان.
واضاف الوزير ان الوفد العراقي قدم تقريرا شاملا لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في العراق وبكل شفافية ومصداقية وواقعية .
وأكد، ان حكومة العراق ستضع في أولوياتها العمل الحثيث على تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنيين العراقيين ومن كل الفئات والمكونات،إضافة إلى دعم عمل ناشطي ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بموضوع حقوق الإنسان.
وختم الوزير كلمته بالقول إن العراق سيدرس التوصيات التي سيقبلها ويضع الخطط المناسبة لتنفيذها من خلال آلية تعاون وتنسيق مشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
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