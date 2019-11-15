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الدفاع تصدر توضيحا حول تصريحات وزيرها عن وجود 'طرف ثالث' يقتل المتظاهرين

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أصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحا بشأن ما صرح به وزيرها نجاح الشمري عن وجود "طرف ثالث" يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ما يقصده وزير الدفاع نجاح الشمري ممن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الامنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الامنية".

وأضافت الوزارة، "نبرئ الاجهزة الامنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".

وانتشر مقطع فيديو لدى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لوزير الدفاع نجاح الشمري يتحدث فيه عن وجود طرف ثاثل غير المواطنين والقوات الأمنية هو من يقتل المتظاهرين من خلال قنابل دخلت البلاد دون علم السلطات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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