أصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحا بشأن ما صرح به وزيرها نجاح الشمري عن وجود "طرف ثالث" يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم.
وأضافت الوزارة، "نبرئ الاجهزة الامنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".
وانتشر مقطع فيديو لدى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لوزير الدفاع نجاح الشمري يتحدث فيه عن وجود طرف ثاثل غير المواطنين والقوات الأمنية هو من يقتل المتظاهرين من خلال قنابل دخلت البلاد دون علم السلطات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تصدر توضيحا حول تصريحات وزيرها عن وجود 'طرف ثالث' يقتل المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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