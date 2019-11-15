نائب يدعو لوضع دائرة اعلامية من مجلس الوزراء في ساحة التظاهرات

اعتبر نائب عن كتلة دولة القانون، الجمعة، ان خطوات الاصلاح التي تمضي بها الحكومة اما ان تكون "غير مرئية" للمتظاهرين او "بطيئة"، داعيا لوضع دائرة اعلامية تابعة لمجلس الوزراء في ساحة التحرير وسط بغداد لاطلاع المتظاهرين على الاجراءات وخطوات الاصلاح بشكل يومي.وقال النائب عمار الشبلي في حديث لـ الخليج 365، ان "خطوات الاصلاح التي تمضي بها الحكومة اما ان تكون غير مرئية للمتظاهرين وبقية ابناء الشعب العراقي من غير المتظاهرين في بعض الامور او بطيئة في امور اخرى"، مبينا ان "مجلس النواب في جلساته اصدر عدة قرارات مهمة وجريئة ومتقدمة في مجال الاصلاح تتعلق بتوزيع قطع اراضي في بعض المحافظات او احتساب حقوق للشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر".

واضاف الشبلي، ان "تلك القرارات المهمة وغيرها ينبغي ان تظهر بقوة امام الاعلام كي يطلع عليها المتظاهرين، ولابأس من ان يضع مجلس الوزراء دائرة اعلامية له في ساحة التحرير لاطلاعهم على الخطوات اليومية في الاصلاح"، مشددا على ان "هناك العديد من المجالات التي يمكن من خلاها تحقيق اصلاحات بعيدة المدى من بينها تنشيط القطاع الخاص والقطاع العام لامتصاص حالة البطالة بالتزامن مع باقي الخطوات الاصلاحية".



ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) يومها الثاني والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.