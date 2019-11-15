وزير الدفاع يتحدث عن طرف ثالث يطلق النار على المتظاهرين 'فيديو'

كشف وزير الدفاع نجاح الشمري، أن القنابل التي أكتشفت في جثث المتظاهرين ورؤوسهم دخلت البلاد دون علم السلطات.
وأشار إلى أن "الغريب هو اكتشاف حالات قتل بقنابل الغاز، طالت المتظاهرين على بعد 300 متر عن القوات الأمنية المسؤولة عن تفريق المحتجين".
وأضاف أن "المقذوفات التي اكتشفت في رؤوس وأجساد المتظاهرين خلال الفحوصات وعمليات التشريح داخل الطب العدلي، لم تُستورد من قبل الحكومة العراقية أو أي جهة رسمية عراقية".
وتابع وزير الدفاع أن "تلك المقذوفات دخلت العراق بصورة غامضة، ويبلغ وزنها ثلاثة أضعاف المقذوف المستخدم رسميا".
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