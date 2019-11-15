موقع RT: مباحثات أميركية إيرانية بشأن الأوضاع في العراق

نقل موقع RT الروسي عن ما سماه مصدر سياسي عراقي، بوجود مباحثات "أميركية إيرانية" بشأن الأوضاع التي يشهدها "العراق".
وقال المصدر لـ RT إن "المباحثات التي جرت الأسبوع الماضي، أفضت إلى إتفاق يتعلق ببقاء عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة لمدة محددة (لم يعلن عنها)، وإيقاف حملات الاعتقال والعنف ضد المتظاهرين".
وأضاف أن "الطرفين الإيراني والأميركي لم يتفقا بخصوص كثير من الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالحشد الشعبي".
يأتي ذلك مع استمرار التظاهرات في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، مع تجاوب مدارس وجامعات جديدة في الجنوب لدعوات الإضراب وكذلك عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.
وأضاف أن "الطرفين الإيراني والأميركي لم يتفقا بخصوص كثير من الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالحشد الشعبي".
يأتي ذلك مع استمرار التظاهرات في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، مع تجاوب مدارس وجامعات جديدة في الجنوب لدعوات الإضراب وكذلك عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.
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