بالصور.. اندلاع حريق في اعلى بناية المطعم التركي وسط بغداد

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افاد مصدر امني، باندلاع حريق في المطعم التركي وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع في المطعم التركي وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى أن فرق الدفاع المدني توجهت الى منطقة الحادث.
واوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تتفاوض مع المتظاهرين للدخول واطفاء النيران.
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