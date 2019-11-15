بالصور.. اخماد حريق اندلع بشناشيل الخلاني وسط بغداد

افاد مصدر امني، باخماد حريق اندلع في نصب الشناشيل بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس. وقال المصدرلـ الخليج 365، إن "حريقاً نشب في نصب الشناشيل في ساحة الخلاني وسط بغداد". وأضاف أن "فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحادث واخماد الحريق".



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