واشنطن: سنساعد العراق على إعادة أكثر من 4 ملايين نازح إلى ديارهم

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أن بلاده ستساعد العراق على إعادة أكثر من 4 ملايين نازح إلى ديارهم. وقال بومبيو، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "على الدول الأعضاء بالتحالف ضد داعش استعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم". وأضاف "نسعى لمنع داعش من إعادة السيطرة على حقول النفط في شمال شرق سوريا"، مشدداً بالقول "سنساعد العراق على إعادة أكثر من 4 ملايين نازح إلى ديارهم".



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