رفع مجلس النواب، الخميس، جلسته التي عقدت اليوم، فيما قرر استمرار عقد جلساته الاسبوع المقبل.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يستمر بعقد جلساته الى الاسبوع المقبل بعد رفع جلسته لهذا اليوم".
وعقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 235 نائباً.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يرفع جلسته ويعلن استمراره بعقد جلساته الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.