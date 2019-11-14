مجلس النواب يرفع جلسته ويعلن استمراره بعقد جلساته الاسبوع المقبل

رفع مجلس النواب، الخميس، جلسته التي عقدت اليوم، فيما قرر استمرار عقد جلساته الاسبوع المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يستمر بعقد جلساته الى الاسبوع المقبل بعد رفع جلسته لهذا اليوم".

وعقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 235 نائباً.