الكرد ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجا على مشروع قانون الكسب غير المشروع

أفاد مصدر برلماني، الخميس، بانسحاب النواب الكرد من جلسة البرلمان احتجاجا على مشروع قانون الكسب غير المشروع. وقال المدصر في حديث لـ الخليج 365، إن "جلسة مجلس النواب مستمرة للنقاش بنصاب غير مكتمل للتصويت بعد انسحاب النواب الكرد اعتراضا على قانون الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالاقليم". يشار الىى أن مجلس النواب عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 235 نائباً.

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