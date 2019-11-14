عبد المهدي: نشهد ازدياد حالات خطف تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي للدولة

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أن البلاد تشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي لاحدى مؤسسات الدولة، فيما اشار الى أن الدوائر الأمنية والقضائية المختصة باشرت بالتحريات والتحقيقات اللازمة.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة".

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وأضاف أن "الكاميرات سجلت يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة"، معرباً عن رفضه لـ"هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة اطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط، والامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة باوامر القاء القبض وتنفيذه".

ولفت عبد المهدي الى أن "دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة باشرت فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين"، محذراً "الجهات التي تقوم بهذه الاعمال او تغطيها بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وان عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة افعالها هذه، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين، اما الدولة او اللادولة، ولن نقبل اطلاقاً اية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة".