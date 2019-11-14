البرلمان يصوت على 24 مادة من قانون الضمان الصحي

صوت مجلس النواب، الخميس، على 24 مادة من قانون الضمان الصحي، فيما قرر استئناف التصويت حال وصول رأي الحكومة بشأن الالتزامات المالية.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على 24 مادة فقط من قانون الضمان الصحي ويستأنف التصويت حال وصول رأي الحكومة بشأن الالتزامات المالية التي تضمنها القانون".

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 235 نائباً.