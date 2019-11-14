العراق يضمن أول ميدالية في بطولة آسيا للملاكمة بمنغوليا

رياضة 2019-11-14 | 12:22 448 مشاهدة نجح المنتخب الوطني العراقي للملاكمة، في خطف أول ميدالية ملونة ببطولة آسيا للملاكمة بفئة الشباب في منغوليا. واستطاع الملاكم سجاد علي وزن 69 كغم بعد تغلبه على منافسه الصيني وتأهله للدور النصف النهائي من البطولة. وكان الملاكم عقيل خالد، قد تأهل إلى دور الـ8 عقب تغلبه على خصمه الكوري الجنوبي، بينما نجح الملاكم باقر أمير في تخطي خصمه الصيني والعبور لذات الدور أيضاً.



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