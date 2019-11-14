البرلمان يعقد جلسته الـ15 برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 235 نائباً.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، قبل قليل، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 235 نائباً".
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، التصويت على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة، واستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، التصويت على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة، واستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.
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