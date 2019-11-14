النزاهة: الحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية بالسجن سبع سنوات

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 .
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً حضورياً على رئيس مؤسَّسة الشهداء الحاليَّة، على خلفية عقد لجنة الاستشارات المركزيَّة في المؤسسة مع شركتين أهليَّتين لاستثمار نصب الشهيد".
يُشار إلى أن هيئة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر في المال العامِّ.
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